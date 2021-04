Lautaro Martinez ha smentito le voci che la sua compagna Agustina Gandolfo ed il padre Mauro sarebbero diventati i suoi agenti

L’Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, ha incominciato ad ingranare in campionato ed è diventata saldamente la capolista. La squadra di Antonio Conte ha 6 punti di vantaggio sul Milan secondo e 10 punti su Juventus ed Atalanta.

Tra i protagonisti assoluti dei nerazzurri, sicuramente, c’è Lautaro Martinez. L’argentino ha segnato 14 goal e compiuto 8 assist in 27 presenze solo nella massima serie italiana. Con il ritorno di Beppe Marotta, dopo la sua positività al Covid, e il rientro in Italia di Steven Zhang queste sarebbero le settimane decisive per il rinnovo del contrato di Lautaro con l’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La smentita di Lautaro

Secondo le indiscrezioni di oggi, Lautaro Martenez avrebbe deciso di far gestire i suoi affari alla compagna Agustina Gandolfo ed il padre Mauro Martinez. Dopo poche ore è arrivata la smentita dello stesso calciatore che ha scritto così su Instagram: ”Ma che stanno dicendo, ragazzi? Bugia al cento per cento”.

LEGGI ANCHE >>> Inter in rosso: annuncio di Suning

A Milano, sponda nerazzurra, hanno già vissuto una situazione del genere sempre con un altro attaccante argentino: Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter aveva come agente sua moglie Wanda Nara, ma questa sarebbe l’unica analogia tra i due casi, visto comunque l’ottimo rapporto tra Lautaro Martienz e l’Inter.