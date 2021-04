Si complicano le cose per la Juventus di Andrea Pirlo. Leonardo Bonucci è positivo al Covid-19: il difensore è in isolamento.

Guai grossi per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri è al lavoro al Training Center in vista dell’impegno di Serie A contro il Torino di Davide Nicola. Il derby della Mole, però, rischia di essere più complicato del previsto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Bonucci positivo al Covid

Leonardo Bonucci è positivo al Covid-19. A comunicarlo è la stessa società bianconera attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, si ferma ancora Arthur: la situazione dall’infermeria

Il calciatore, dunque, salterà la stracittadina contro la squadra granata. Resterà out, con ogni probabilità, anche per la tanto attesa sfida contro la SSC Napoli di Gennaro Gattuso, in programma il prossimo 7 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Il calciatore, ora, resterà isolato presso il proprio domicilio in attesa di seguire tutti gli step previsti dal protocollo sanitario.