Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sassuolo Channel e si è soffermato sulla scelta dell’esclusione di Locatelli e Ferrari

Il focolaio scoppiato in casa Italia, dove sono stati trovati quattro membri dello staff tecnico positivi al Covid-19, ha scatenato il terrore tra i club di Serie A e non solo. Dopo la notizia della positività di Leonardo Bonucci, oggi c’è stata quella di Marco Verratti.

Il Sassuolo, nonostante i tamponi risultati negativi di Ferrari e Locatelli, si è cautelato ed ha deciso di non far disputare ai due giocatori il match contro la Roma. Roberto De Zerbi ai microfoni di Sassuolo Channel ha parlato di questa decisione: “L’esclusione di Locatelli e Ferrari è stata una scelta condivisa tra me, la società e lo staff medico. Un’iniziativa importante, presa con con grande convinzione”. Il tecnico ha poi continuato:

La fermezza di De Zerbi

“I due giocatori sono negativi per il momento, ma hanno avuto contatti con il gruppo Italia dove si è creato un focolaio. Abbiamo scelto di superare gli interessi lavorativi per tutelare la nostra salute, dell’intera squadra e delle nostre famiglie. Ci stiamo comportando secondo la nostra coscienza. Per una sfida di calcio non era giusto potersi portare a casa ulteriori problemi di salute. Una decisione forte ma giusta”.

De Zerbi ha poi terminato così: ”Pensare a quello che avrebbero fatto gli altri? Dobbiamo pensare solo a noi. Non capisco perché si crei questo caos su una decisione giusta che penalizza noi, se ci penalizza, e non gli altri. Nonostante gli infortuni di Caputo, Berardi e Defrel abbiamo deciso così. Bisogna prendere questa decisione anche quando ti recano uno svantaggio importante, altrimenti non si è corretti e coerenti”.