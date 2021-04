Alle 12.30 spazio al primo match di questa 28^ giornata del campionato di Serie A, scendono in campo Milan e Sampdoria.

Si accendono le luci allo stadio Mezza, dove il Milan spera di continuare la corsa Scudetto e tenere il passo dell’Inter di Antonio Conte. La squadra rossonera è chiamata a tenere il passo, per non mollare definitivamente la presa nella corsa per il titolo. Difficile stabilire, ad oggi, se il cammino verso lo Scudetto abbia già una quadratura definita.

L’ultima vittoria contro la Fiorentina è stata di sicuro stimolante per i rossoneri, soprattutto dopo la debacle clamorosa contro il Napoli di Gattuso tra le mura amiche. Serve, però, continuità di rendimento all’interno di un contesto che diventa sempre più complica. La strada della stagione, di fatto, è in discesa e proprio per questo servirà grande solidità per provare a non perdere terreno.

Di fronte, tra l’altro, c’è la Sampdoria di Ranieri che al tempo stesso non può assolutamente sottovaluta nessuno degli impegni previsti da qui alla fine. La squadra blucerchiata è molto lontana, va detto, dalla zona rossa della classifica, ma il rischio concreto è quello di rilassarsi e finire in una fase di discontinuità di rendimento che può successivamente diventare pericolosa per tutto il contesto.

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Tomori, Romagnoli, Théo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Tonali, Rebic, Hauge, Meite, Kalulu, Gabbia. All. Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Letica, Verre, Keita Balde, Ramirez, Jankto, Askildsen, Regini, La Gumina, Yoshida, Ferrari, Leris. All. Ranieri.