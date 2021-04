Il presidente Lotito ha le idee chiare in vista del futuro: Inzaghi è in scadenza, ma la società ha già scelto il suo allenatore

La fase di stallo sembra essere superata. Simone Inzaghi continuerà ad essere l’allenatore della Lazio anche il prossimo anno. L’intenzione è quella di proseguire insieme, con Lotito disposto ad ascoltare il suo allenatore per trovare un accordo quanto prima. Le volontà comuni faranno la differenza. Inzaghi non vuole andare via e Lotito non ha voglia di cercare nuovi allenatori sapendo che il migliore, per lui, è già in panchina.

La trattativa per il rinnovo di contratto va avanti da un po’ di tempo, le parti si riaggiorneranno presto, la svolta sembra essere vicina. Nelle ultime ore lo stesso Inzaghi si è avvicinato al suo club, dicendosi disposto a trattare per il rinnovo, perché la sua volontà è quella di restare. Per la gioia dei tifosi che tifano per una sua permanenza.

Lazio, i dettagli del rinnovo di Inzaghi

Oltre alla volontà, bisogna trovare l’intesa economica. Le parti sono già a buon punto. Mai nessun allenatore guadagnerà come Inzaghi alla Lazio per le prossime tre stagioni. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ rivela le cifre: il tecnico dei biancocelesti guadagnerà minimo 7,5 milioni per il prossimo triennio, cifra destinata ad aumentare, per arrivare fino a 11, in base ai bonus legati ai piazzamenti e ai traguardi raggiunti dalla squadra.

Lotito è deciso a dare fiducia a Inzaghi e lo stesso allenatore non ha mai ascoltato le altre proposte in modo concreto. Ha sempre messo la Lazio al primo posto. Per questo il Napoli, che a lui s’era interessato, dovrà rivolgersi altrove per sostituire Gattuso che, a sua volta, non potrà ripartire dalla Lazio (era stato accostato al club di Lotito). Inzaghi va avanti.