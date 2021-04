Episodio che ha fatto discutere durante Milan-Sampdoria che ha visto protagonisti Gigio Donnarumma e Claudio Ranieri.

Milan-Sampdoria è ripresa dopo l’intervallo lungo. Il primo tempo ha fatto adirare i tifosi rossoneri, affatto soddisfatti della prestazione della squadra di Stefano Pioli. Zero tiri in porta che, di certo, non hanno reso felici i supporters.

Milan-Sampdoria, scintille tra Donnarumma e Ranieri

Gli animi in campo sono stati piuttosto accesi. Durante il primo tempo, infatti, Claudio Ranieri e Gigio Donnarumma hanno avuto un battibecco a distanza. Il tecnico dei blucerchiati ha rimproverato l’estremo difensore del Milan, lamentandosi nei confronti dell’arbitro: “Serve più rispetto”, questo il virgolettato riportato da ‘Sky Sport’.

L’episodio era sembrato finire lì. Ma, sul finale di primo tempo, il portiere del Milan si è rivolto al tecnico del club ligure: “Adesso ti sta bene?”. Il motivo? Un presunto calcio di rigore non fischiato ai danni di Zlatan Ibrahimovic. I due, poi, si sono incontrati al momento del fischio parziale. Gli animi si sono spenti, decisamente, dopo che i protagonisti si sono chiariti durante l’ingresso negli spogliatoi.