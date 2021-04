Stefano Pioli nella bufera. Il tecnico del Milan, dopo il primo tempo contro la Sampdoria, ha il dito puntato contro.

Riparte senza entusiasmo il Milan di Stefano Pioli. L’allenatore del club rossonero, alla ripresa della Serie A 2020/2021, finisce nel mirino della critica. Il motivo? Tutta colpa del match contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il primo tempo contro i blucerchiati non ha di certo fatto sobbalzare i tifosi dal proprio divano. Anzi. Per i supporters rossoneri è stata una vera e propria tragedia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Sampdoria, Pioli nel mirino

Troppo poco convincente il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera non è piaciuta ai tifosi che, al termine di Milan-Sampdoria, si sono riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter ha un tesoretto che non piace a Conte

Basta osservare le statistiche dei primi quarantacinque minuti di gioco per capire che non vi è stata traccia del solito Milan: i rossoneri, nonostante l’attacco pesante guidato da Zlatan Ibrahimovic, hanno effettuato zero tiri in porta. L’allenatore del Milan era già finito nel mirino della critica per le scelte di formazione che sembravano non convincere i supporters. Intanto, su Twitter, l’hashtag #Pioli è finito diretto nelle tendenze, scatenando anche l’ironia di molti.

pioli ha sbagliato formazione — simonelli massimilia (@maxsimons68) April 3, 2021

Metterei in campo il Milan se fossi in Pioli — Giacomo (@_TEDDYBEARS__) April 3, 2021

Pioli non deve fare esperimenti. — Francesco Fabbiano (@OnofrioFabbiano) April 3, 2021