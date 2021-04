Il futuro di Romelu Lukaku è ancora in bilico. C’è uno dei top club europei che è pronto a sferrare l’assalto per il belga.

Romelu Lukaku rappresenta di sicuro uno dei giocatori che sta trascinando in maniera netta il giocatore nerazzurro verso un traguardo importate che, ad oggi, in casa nerazzurra sperano possa essere lo Scudetto. L’attaccante belga sta facendo registrare, anche in questa stagione, numeri importanti che ne certificano l’importanza anche per lo stesso Antonio Conte.

Decisivo in più di un’occasione, Romelu ad oggi rappresenta uno dei leader di questa squadra e senza dubbio uno degli elementi che da qui alla fine della stagione potrebbe rappresentare la vera discriminante per arrivare a quell’obiettivo tanto sognato dai tifosi nerazzurri.

Da qui alla fine della stagione, però, mancano ancora diverse settimane e tutto è ancora in discussione. Da capire, poi, ci sarà quello che succederà in seguito. Di fatto, la vittoria dello Scudetto potrebbe condizionare il prossimo anno in casa Inter, cosi come un mancato successo potrebbe farlo ma in maniera decisamente diversa. Molto, insomma, dipenderà da come l’Inter chiuderà quest’anno.

Eppure, uno dei temi caldi in casa nerazzurra resta il futuro di alcuni dei nerazzurri oggi in rosa. Tra questi, ovviamente, anche quello di Romelu Lukaku. E proprio sul belga sembra possa incombere un’insidia che non lascia dormire sereni i tifosi dell’Inter.

Inter, su Lukaku la minaccia del Barcellona

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante top che possa ovviamente permettere ai catalani di cominciare un nuovo ciclo importante, sotto la gestione del neo presidente Laporta. Se è vero che Haaland è il primo obiettivo, è allo stesso tempo vero che il traffico per l’attaccante norvegese è davvero alto. Il rischio è di finire all’interno di un asta logorante.

Ed allora uno dei nomi alternativi è sicuramente quello di Lukaku. Come riportato da Mundo Deportivo, il giocatore sarebbe anche lusingato dall’interesse del Barcellona ma la verità è che la priorità del belga resta proprio l’Inter. Il giocatore, infatti, si trova bene a Milano ed ha un buon feeling con allenatore e squadre.

L’unico modo per vedere Lukaku lasciare l’Inter – infatti – sarebbe proprio tramite la volontà del club di cedere e fare cassa, eventualità da non scartare a priori visto il difficile periodo economico. Il Barcellona resta alla finestra.