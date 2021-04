In casa Juventus manca davvero poco alla prossima cessione, sono arrivate conferme considerevoli proprio in queste ore.

Per la Juventus sono diverse le questioni da sviscerare da qui alla fine del campionato. Il futuro di Cristiano Ronaldo, in primis, rappresenta una delle faccende che tiene più in apprensione il pubblico bianconero. Ma non è l’unico caso che tiene banco, visto che anche sul futuro di Dybala si stanno facendo grosse valutazioni.

La lotta Scudetto vede i bianconeri molto lontani dall’Inter, ulteriore elemento che tiene in apprensione tutto l’ambiente, ma che soprattutto certifica quanto lavori serva per permettere alla squadra bianconera, già dal prossimo anno, di ritornare a livelli considerevoli.

Anche su Pirlo la piazza ha mugugnano più di una volta, visto che dal suo arrivo – al netto della Supercoppa vinta contro il Napoli – i risultati non sono stati particolarmente esaltanti. Il rischio è, addirittura, di vedere la Vecchia Signora dover fare a spallate per un posto in Champions League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, l’addio di un bianconero è ormai ad un passo

Tra i giocatori della Juventus sui quali si sta lavorando per la cessione c’è anche Douglas Costa, al momento in forza al Bayern Monaco. Il brasiliano non ha convinto, e cosi in estate la sua cessione sembra più che probabile.

Negli scorso giorni il giocatore ha strizzato l’occhio al Gremio, per un ritorno in patria che sembra più che probabile. Scartata l’ipotesi Flamengo, il brasiliano pare davvero pronto a tornare a giocare in Brasile ed arrivano anche conferme in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo ha già deciso quando andrà via dalla Juventus

Rafael Carioca, centrocampista del Tigres, svelato un retroscena molto interessante, riguardo proprio il giocatore di proprietà della Juventus. “Parlo con Douglas quasi ogni giorno del Gremio. Sta per chiudere l’accordo, è molto ansioso di vestire quella maglia“, le sue parole riportate da calciomercato.it

Insomma, che Douglas Costa sia destinato a non rivestire la maglia bianconera, sembra un aspetto orma scontato. Da capire la tempistica di quella che sarà, ad occhio e croce, la prossima cessione della Juventus.