Secondo ‘Sportitalia’, è vicino l’accordo tra il Milan ed Hysaj che lascerà il Napoli a fine stagione

La stagione è entrata nella fase decisiva per il raggiungimento degli obiettivi, ma è allo tempo il periodo dove le società iniziano ad imbastire le trattative per acquisti e cessioni della prossima annata.

Il Milan, in piena lotta Champions, è impelagato in varie trattative per il futuro. Il rinnovo di Donnarumma è tra le priorità, poi c’è il tentativo di riscattare dal Chelsea di Tomori. Il club rossonero è attento anche a possibili occasioni che il calciomercato può presentare.

Hysaj vicino al Milan

Una di queste occasioni potrebbe rappresentare l’acquisizione dal Napoli di Elseid Hysaj. Il terzino lascerà a fine stagione il club partenopeo, visto che non rinnoverà il contratto. Come riporta ‘Sportitalia’, il Milan punta sull’albanese e l’accordo tra le parti sarebbe vicino. Il giocatore chiede 3 milioni di euro a stagione e un’intesa si potrebbe trovare a 2,5 milioni più bonus.

Il Milan ha scelto di prendere un terzino affidabile a parametro zero invece di cercare di riscattare Dalot per 20 milioni dal Manchester United. Il club rossonero vorrebbe chiudere l’operazione una volta aver avuto la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, ma non si può escludere la possibilità che la trattativa si possa concludere positivamente in tempi brevi.