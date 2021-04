Secondo quanto riporta lo ‘Yorkshire Live’, il Milan avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista Ismaila Coulibaly

Le squadre si trovano nella fase decisiva per il raggiungimento dei propri obiettivi, ma le società già stanno progettando eventuali acquisti e cessioni per il prossimo anno. Si sa che che questo è il periodo in cui dirigenti gettano le basi per la costruzione delle rose che dovranno affrontare gli impegni della stagione ventura.

Il Milan, nonostante sia secondo a 6 punti dalla capolista Inter e in piena corsa per il raggiungimento della qualificazione Champions, già sta progettando il futuro. La dirigenza sta seguendo la trattativa per il rinnovo di Donnarumma, il riscatto dal Chelsea di Tomori e sta monitorando varie occasioni favorevoli di calciomercato.

