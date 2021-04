Gareth Bale crede agli alieni. L’attaccante del Tottenham è certo della presenze di forme di vita extraterrestri.

Chissà se gli alieni esistono davvero. Almeno una volta nella vita tutti ce lo siamo chiesti. Anche Gareth Bale l’ha fatto. La sua risposta al quesito, però, è arrivata senza esitare: “Gli alieni esistono”. A dichiararlo è proprio il calciatore del Tottenham che, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha espresso la propria opinione in merito. Il calciatore di proprietà del Real Madrid ha fatto emergere il proprio lato divertente dinanzi ai microfoni del club inglese che l’ha interrogato su alcuni argomenti curiosi.

Bale crede agli alieni

Il gallese è apparso in un video caricato sul canale Youtube ufficiale del club londinese insieme al compagno di squadra Joe Rodon: “Gli alieni esistono al 100%. Ci sono molte teorie del complotto, ma ci sono immagini di UFO pubblicate dal governo degli Stati Uniti d’America. Non può essere un falso. So che sono segreti governativi questi, ma io in realtà un UFO l’ho visto“.

La risposta ha lasciato senza parole il compagni di spogliatoio che, alla stessa domanda, ha risposto senza prendere una posizione precisa. Bale, però, ha provato a convincerlo fino a riuscirci quasi del tutto, scatenando l’ilarità dei presenti.