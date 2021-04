Nuovi acquisti, ma occhi puntati anche sul capitolo cessioni, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo. Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe partire con un triplo addio illustre

Caccia alla qualificazione in Champions League e occhio puntati sulle prossime strategie di calciomercato. La sensazione è che l‘Atalanta rivoluzionerà il reparto offensivo aprendo concretamente ad alcuni possibili addii eccellenti. La Dea valuterà il da farsi e ascolterà le offerte per Ilicic, anche se non è escluso che l’ex Palermo decida di restare a Bergamo anche in vista della prossima stagione, ma tutto dipenderà dai piani e idee tattiche di Gasperini.

Punto di domanda anche su Muriel e Zapata, sacrificabili dinanzi a una doppia offerta irrinunciabile e faraonica (offerte da oltre 55 milioni di euro). Il primo piace particolarmente all’Inter di Antonio Conte, mentre il secondo, corteggiato in passato dalla Juventus, potrebbe riaccendere l’interesse bianconero in vista della prossima estate. Tutto, però, dipenderà dalla possibile qualificazione dell’Atalanta alla prossima Champions League. Qualora la Dea dovesse centrare nuovamente l’obiettivo europeo, i due attaccanti potrebbero restare a Bergamo anche in vista della prossima stagione.

Calciomercato Atalanta, certo l’addio di Lammers: quale futuro per Romero?

Ottima prima parte di stagione, poi il buio totale, complice le poche chance concessegli da Gasperini: Lammers, salvo colpi di scena, lascerà la Dea a fine stagione. L’attaccante olandese potrebbe far ritorno in patria o restare in Italia, occhio all’interesse del Genoa e del Torino (qualora i granata dovessero centrare la salvezza).

Infine, punto interrogativo su Romero. La Dea potrà riscattarlo dalla Juventus, ma i bianconeri potrebbero decidere di fare muro e cercare di raggiungere un nuovo accordo con l’Atalanta per il trasferimento in bianconero in vista della prossima stagione.