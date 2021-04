La Juventus sembra avere le idee chiare sul prossimo acquisto: sarà un regista che dovrà prendere per mano il reparto

Sarà un centrocampista centrale la priorità della Juventus in vista della prossima stagione. In estate la società bianconera si concentrerà sull’arrivo di un regista ‘alla Pirlo’ in grado di dare ordine e geometrie alla squadra. Il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Manuel Locatelli, classe 1998, faro del Sassuolo, scuola Milan.

Un giocatore che nelle idee della dirigenza juventina è perfetto: è giovane, ha qualità, non ha un ingaggio elevato e, soprattutto, ha ampi margini di crescita, pur essendo già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Dopo averlo individuato, la Juventus deve provare ad acquistarlo. E non sarà facile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, la strategia per Locatelli

I bianconeri spingono col Sassuolo, i colloqui vanno avanti da tempo. La richiesta è alta, almeno 40 milioni, la Juve spera di far calare il prezzo inserendo due contropartite: Frabotta e Fagioli. Lo scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ oggi in edicola. Vedremo quale sarà la risposta da parte del club neroverde. La Juve spera di raggiungere quanto prima un accordo perché vuole regalare quanto prima a Pirlo il suo nuovo regista. Questa stagione ha confermato che è il faro del centrocampo la prima esigenza dell’organico.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo al capolinea? Agnelli ha “chiamato il sostituto”

Le alternative non sembrano piste praticabili: costano tanto Van de Beek e Jorginho ma, oltre all’aspetto economico, non sembra esserci, oggi, apertura dei club nel cederli. Discorso diverso per Locatelli: il Sassuolo vuole cederlo e il ragazzo sembra pronto per tornare in una big dopo il Milan, ma bisognerà trovare l’accordo. I neroverdi, oggi, fanno resistenza perché Locatelli continua a crescere e anche l’Europeo potrebbe far aumentare il suo prezzo.