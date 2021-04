Federico Bernardeschi è risultato positivo al Covid: il comunicato della Juventus alla vigilia della sfida con il Napoli

Federico Bernardeschi positivo al Covid. E’ arrivata la conferma della Juventus sul contagio del calciatore ex Fiorentina. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi – si legge nella nota diramata dal club bianconero -. Il calciatore è in isolamento e asintomatico”.

Nella nota si spiega anche che “la Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Juventus, Bernardeschi positivi: le ultime

Con la positività di Federico Bernardeschi salgono a tre i calciatori della Juventus alle prese in questo momento con il Covid. C’è il turco Demiral, risultato positivo nel ritiro della sua Nazionale, e Bonucci. Il difensore italiano è stato trovato positivo nei giorni successivi al suo rientro dai dieci giorni con l’Italia.

Una situazione che preoccupa in vista della sfida di mercoledì contro il Napoli: la gara, già rinviata ad ottobre per decisione dell’ASL del capoluogo campano con tutto lo strascico giudiziario relativo, rischia ora di essere nuovamente posticipata. C’è da capire come evolverà la situazione del contagio, soprattutto in merito ai Nazionali italiani. Sono dieci ad oggi i positivi totali del gruppo di Mancini dopo che ieri erano emersi i contagi di Cragno, Florenzi e Grifo. Negativi al momento i tamponi effettuati ai calciatori del Napoli impegnati nel gruppo italiano (Meret, Insigne e Di Lorenzo).