Ultime novità e indiscrezioni sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli, match di recupero in programma domani sera. Ultima possibile chiamata per Andrea Pirlo, a rischio esonero immediato

Novità e ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli alla vigilia della sfida di recupero dell‘Allianz Stadium. Stando alle ultime indiscrezioni, quella di domani sera, potrebbe essere l’ultima chiamata per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. La società bianconera potrebbe valutare l’esonero del tecnico in caso di passo falso e non è escluso che Agnelli possa pensare all’immediato ritorno di Allegri sulla panchina bianconera. Uno scenario da capire e valutare attentamente, anche perchè il Napoli di Gattuso, attualmente, continua a esprimere un ottimo calcio attraverso un ottimo stato di forma.

Pirlo valuterà possibili novità di formazione e possibili soprese: contro il Napoli, come noto, saranno riaggregati in rosa McKennie, Arthur e Dybala. I tre potrebbero partire dalla panchina. Sulla sinistra ci sarà Alex Sandro, confermata la positività di Bernardeschi, la quale si unirà a quelle di Bonucci e Demiral. Pirlo potrebbe decidere di avanzare Cuadrado sulla linea dei centrocampisti, arretrando Danilo in posizione di terzino destro. Verso l’esclusione Kulusevski.

Juventus, le scelte di Pirlo: escluso Kulusevski, Cuadrado avanza a centrocampo?

Come accennato, la disastrosa prova di Kulusevski nel derby contro il Torino potrebbe spingere Pirlo a escluderlo dall’undici titolare in vista della sfida contro il Napoli. Cuadrado potrebbe essere avanzato in posizione di esterno a centrocampo, con Danilo pronto a occupare il ruolo di terzino destro. Al centro della difesa confermati De Ligt e Chiellini. Morata farà coppia con Ronaldo in attacco.

Juventus-Napoli le probabili formazioni: Rabiot e Mertens dal 1′

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina/Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens