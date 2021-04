Pep Guardiola ha un nuovo alleato. Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, lo appoggia nella sua ultima battaglia.

Pep Guardiola, nella giornata di ieri, si è schierato contro la FIFA e la UEFA. L’allenatore catalano del Manchester City si è duramente espresso contro le decisioni che metterebbero, a suo dire, in secondo piano i campionati nazionali e non salvaguarderebbero i calciatori. Ecco quanto dichiarato ieri nella conferenza stampa di presentazione di Manchester City-Borussia Dortmund: “E’ troppo, stanno uccidendo i calciatori. Sono esseri umani, mica sono macchine. I calciatori hanno bisogno di riposo, UEFA e FIFA li stanno uccidendo. Non abbiamo mai avuto una settimana di stop da quando è iniziata la stagione”.

De Laurentiis appoggia Guardiola

Lo sfogo dell’allenatore del Manchester City è stato raccolto, oggi, da Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Il numero uno del club partenopeo ha affidato al proprio profilo ‘Twitter’ alcune considerazioni in merito.

Ecco quanto dichiarato: “Concordo pienamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: ‘Troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori’. E’ quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola”.

