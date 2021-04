Che ne sarà di Andrea Pirlo a fine stagione? Secondo il giornalista Andrea Bosco c’è già il nome del sostituto.

Il futuro di Andrea Pirlo è più incerto che mai. Solo qualche giorno fa ‘Tuttosport’ raccontava della sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso, decisiva per il prosieguo dell’avventura bianconera per il Maestro. Una gara da dentro o fuori. Intanto, però, i rumors sulla sua permanenza sulla panchina della Juventus si rincorrono. Pirlo sarà esonerato?

Calciomercato Juventus, Bosco svela il prossimo allenatore bianconero

Andrea Bosco, giornalista, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bianconera’ durante il programma ‘Stile Juventus’. Ecco quanto dichiarato: “Secondo tradizione non è costume della Juventus cambiare allenatore a stagione in corso. E’ successo solo pochissime volte, sono anni che non accade più una cosa del genere. Mi pare che le ultime volte sia successo con Ferrara e Zaccheroni. Il problema è che Pirlo ha fatto solo un punto contro squadre di bassa classifica come Benevento e Torino“.

Poi prosegue: “In caso di esonero la squadra verrebbe affidata a Tudor fino alla fine della stagione. Assisteremo ad una roba in stile Zamparini. La Juve cambierebbe così cinque allenatori in quattro anni se contiamo anche quello che arriverà l’anno prossimo. Escludo che Allegri ed Agnelli si siano visti solo per una rimpatriata. Anche Lippi è stato contattato nei giorni scorsi per un ruolo istituzionale. Si sta pianificando una mezza rivoluzione”.