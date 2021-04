Quale sarà il futuro di Elseid Hysaj. Il suo agente Mario Giuffredi ha commentato gli ultimi rumors di calciomercato.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve fare i conti con alcuni calciatori che, a fine stagione, lasceranno il club a parametro zero. Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, entrambi con un contratto in scadenza a giugno, non rinnoveranno. Potranno lasciare l’azzurro, quindi, a titolo gratuito, liberi di accasarsi altrove. Proprio per questo motivo, diversi club seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

Calciomercato Milan, le ultime su Hysaj

Il Milan di Stefano Pioli è tra i club che hanno messo nel mirino Elseid Hysaj. Il laterale della SSC Napoli non rinnoverà, come più volte annunciato dal suo agente Mario Giuffredi. Proprio il suo procurato, intervenuto oggi ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha commentato gli ultimi rumors di calciomercato che riguardano il suo assistito.

Ecco quanto dichiarato: “Hysaj al Milan? Passiamo avanti e andiamo alla prossima domanda. Il futuro di Elseid è ancora incerto. Potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan. Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo per delineare il suo futuro bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Se è vero l’interesse del Milan? No comment“.