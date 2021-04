Ecco le immagini di alcuni dei rigori parati in maniera assurda dai portieri nella storia del calcio: da Neuer a Sirigu

Il calcio è fatto di attimi, attimi che possono cambiare un’intera partita, un intero Mondiale o, addirittura l’intera storia del calcio. Ma tante volte quegli attimi sembrano eterni, sembrano che non finiscano mai ed è tutto sospeso sul filo del rasoio.

I ‘classici’ attimi che sembrano che non finiscano mai mai sono quelli prima di battere un calcio di rigore. Con i calci di rigore si sono decisi finali mondiali, finali di Champions e carriere calcistiche. Il penalty è un classico duello dove chi lo batte e il portiere si guardano, almeno per un secondo, dritti negli occhi sfidandosi.

Durante l’esecuzione di un calcio di rigore ci starebbero a pennello le musiche di Morricone che hanno fatto da colonna sonora ai spaghetti western di Sergio Leone. Invece, nel calcio si sente solo l’ansia che sale, il mormorio dei tifosi (prima della Pandemia), e l’aumentare dei battiti del cuore di chi per chi sta tirare e per chi è in porta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Un estremo difensore, di solito, viene battuto e deve vedere il pallone insaccarsi nella propria rete, ma a volte questo destino può essere sovvertito. Può capitare che il portiere riesca, con le mani o con qualunque parte del corpo, a neutralizzare o respingere il tiro del giocatore avversario ed è lì che c’è l’apoteosi per lui e lo scoramento totale per chi ha tirato.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Lazio, rigore ai nerazzurri e polemiche: proteste contro Fabbri

Di rigori parati in maniera strana ce ne sono stati tanti nella storia del calcio: dalle parate con il viso alla parate di schiena. Sirigu nel 2017, mentre militava nell’Osasuna, contro l’Atletico Madrid parò ben due rigori in appena 101 secondi. Il portiere italiano non evitò la sconfitta per la propria squadra, che perse 3-0, ma respinse i tentativi di Carrasco e Thomas.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la cronaca di Torino-Juventus 2-2

Anche Casillas, sia con il Real Madrid che con il Porto, è stato tra i più bravi portieri a parare dei calci di rigore. Leno e Neuer sono riusciti a respingere anche il successivo tentativo degli avversari con dei riflessi assurdi. Ecco le immagini dei rigori parati più assurdi: