La Juventus vuole rinforzare le fasce e punta Bellerin dell’Arsenal per il prossimo calciomercato: sul terzino spagnolo c’è anche l’Inter

I piani della Juventus per rinforzare il proprio organico e ritornare al successo in Italia non passano soltanto dall’attacco e dal centrocampo. Nella lista della spesa della società bianconera è ben presente pure la difesa, in maniera particolare le corsie laterali che saranno potenziate per dare maggiore impulso alla formazione bianconera.

La rivoluzione estiva si prevede molto profonda e potrebbe toccare anche alcuni degli elementi principali dell’attuale scacchiere tattico. Si parla tanto ad esempio dell’addio di Cristiano Ronaldo. Attraverso le cessioni, la società del presidente Andrea Agnelli poi finanzierà la prossima campagna acquisti. Tra i nomi che stimolano l’interesse della Juventus in vista del prossimo ciclo c’è anche quello dello spagnolo Hector Bellerin. Il terzino destro di proprietà dell’Arsenal è nel mirino dei bianconeri, disposti a prelevarlo per avere un’alternativa in più sull’out.

Calciomercato Juventus, opportunità Bellerin: l’Arsenal lo lascerà partire per 25 milioni, c’è anche l’Inter

Lo spagnolo interessa da tempo alla Juventus e secondo quando appreso da “Calciomercato.it” quest’anno potrebbe essere l’anno giusto per portarlo via da Londra dal momento che ha ricevuto l’ok per lasciare i “Guinners” a fine anno. L’Arsenal chiede per lui una cifra compresa tra 20 e 25 milioni. Una richiesta che la Juventus potrebbe considerare accettabile. I bianconeri dovranno però battere la folta concorrenza. Bellerin, infatti, interessa anche ad altri club. Tra di essi figura pure l’Inter (si è parlato pure dell’interessamento dell’Arsenal per il nerazzurro Hakimi). Oltre alla formazione di Antonio Conte e alla Juventus, lo spagnolo – che è giunto in Inghilterra nel lontano 2011 – ha suscitato l’interesse di altri club, tra i quali c’è sicuramente il Watford ma anche il Barcellona e il Psg. Il terzino destro di Sabadell ha abbandonato la cantera blaugrana per trasferirsi in Inghilterra in cambio di 500 mila euro. Il suo valore di mercato è naturalmente lievitato negli anni, dopo essere diventato un calciatore professionista.

In questa Premier, Bellerin ha collezionato 22 gettoni di presenza durante i quali ha firmato un gol e timbrato pure tre assist. In Europa League è invece sceso in campo in cinque circostanze (ha realizzato 1 assist). Un gettone poi lo ha totalizzato pure nella Carabao Cup, nell’Emirates FA Cup e nella Community Shield.