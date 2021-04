In Spagna sono sicuri che dietro al mancato rinnovo ci sia la Juventus: bianconeri pronti ad acquistare l’attaccante in ‘saldo’

Aria di rivoluzioni per la Juventus che nella prossima stagione cambierà molti dei suoi calciatori. Le novità maggiori potrebbero concentrarsi in attacco dove nessuno dei calciatori attualmente a disposizione di Pirlo è certo della conferma. Non lo è Cristiano Ronaldo, che anzi preme per tornare al Real Madrid. Non lo è Dybala, per il quale la trattativa per il rinnovo è ferma. Non lo è neanche Morata con i bianconeri che vorrebbero uno sconto sui 10 milioni da sborsare per prolungare il prestito.

Logico quindi che ci siano diversi attaccanti nel mirino di Paratici per la prossima stagione e uno di questi è Ousmane Dembele. Il francese è in scadenza di contratto nel 2022 e fino a qualche mese fa la sua partenza sembrava certa. Le cose però sono cambiate e l’ex Borussia Dortmund ha riacquistato la fiducia di Koeman e del club. Così è arrivato anche il pressing del club catalano per il rinnovo di contratto.

Juventus, il Barcellona vuole il rinnovo di Dembele

Come si legge su ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe proposto un prolungamento fino al 2025 a Dembélé. Il calciatore si trova bene in blaugrana ma il suo entourage avanza dei dubbi sull’offerta economica, per forza di cose al ribasso. Ecco perché prende tempo, forte degli interessamenti di diversi club europei.

Senza rinnovo il 23enne sarebbe ceduto in estate, per evitare l’addio a zero il prossimo anno. Sulle sue tracce c’è la Juventus e il quotidiano spagnolo riferisce che il Barcellona è convinto che dietro al mancato rinnovo di Dembele ci siano proprio i bianconeri. Ad ogni modo una decisione dovrà arrivare a breve: i catalani vogliono una risposta prima dell’inizio degli Europei. Dentro o fuori con la Juventus alla finestra.