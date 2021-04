La quarta maglia della prossima stagione presentata dall’Inter attraverso un post comparso sul profilo Instagram non ha convinto i tifosi

L’Inter ha presentato la sua quarta maglia. La società nerazzurra l’ha svelata attraverso il suo canale Instagram e potrebbe indossarla per la prima volta molto presto. A giudicare dalle prime impressioni, tuttavia, il design non ha fatto breccia nei cuori dei tifosi nerazzurri. Sono state varie le reazioni negative alla pubblicazione del nuovo indumento tecnico. I commenti seguiti al posto sono stati prevalentemente di disapprovazione. Pochi invece i tifosi che hanno detto di gradire l’ultima iniziativa legata al marketing. Da verificare se le prime impressioni saranno confermate quando Handanovic e compagni la vestiranno per la prima volta durante la prossima stagione.

Per indossarla servirà una deroga da parte della Lega di serie A dal momento che presenta quattro colori differenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

La maglia presentata questa mattina dall’Inter potrebbe fare il suo esordio nella gara programmata nel weekend contro il Cagliari. Tuttavia, le foto comparse sui social non hanno ricevuto l’approvazione dei tifosi nerazzurri. Sono stati diversi i commenti negativi che si sono registrati sotto ai post in cui è stata promossa la quarta maglia. “Licenziate il designer”, si legge tra le tante “reazioni”. “Ammazza che cesso”, dice in maniera più diretta un altro tifoso e al suo giudizio fa eco anche quello di un altro che commenta: “chi l’ha realizzata? uno psicopatico?”. O ancora, in maniera molto simpatica e riprendendo uno striscione utilizzato dai tifosi della Roma poi diventato il titolo della serie su Francesco Totti in onda in questi giorni su Sky “Speravo de morì prima” per mostrare il proprio disaccordo con questa nuova direzione intrapresa dal brand Inter.

C’è anche chi ha approvato la nuova divisa ma resta piuttosto perplesso sui propri gusti, tanto da chiedere: “piace soltanto a me?”.

L’Inter in un secondo post ha poi aggiunto: “Dopo il lancio del suo nuovo logo, L’Fc Internazionale Milano e Nike hanno realizzato la I M Collection, che include una maglia speciale, la prima di una nuova identità visiva del club”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

L’Inter tornerà in campo questo pomeriggio nel recupero della gara con il Sassuolo. Una partita attraverso cui la squadra di Antonio Conte può allungare il suo margine di vantaggio sulle inseguitrici.