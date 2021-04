Juventus e Milan pensano ad un possibile scambio che scontenta i tifosi di entrambe le tifoserie ma fa sorridere i bilanci

Juventus e Milan al lavoro per la prossima stagione. Bianconeri e rossoneri studiano le mosse per sistemare le rose e dare una mano anche ai bilanci. Proprio su quest’ultimo punto gli scambi sono il tipo di operazione preferito. Uno potrebbe coinvolgere proprio le due società: Bernardeschi e Romagnoli sono i due calciatori protagonisti di una possibile operazione di mercato. Il centrocampista è tra i precari della Juventus: Pirlo lo sta impiegando spesso come terzino, ma le sue prestazioni sono quasi mai convincenti.

Con il contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da quattro milioni di euro a stagione, un suo addio è tutt’altro che ipotesi remota. Stessa data di scadenza anche per Romagnoli, capitano del Milan che non ha certezza di restare in rossonero.

Scambio Bernardeschi-Romagnoli, l’idea di Juventus e Milan

I due calciatori condividono anche un’altra cosa in comune: il procuratore, Mino Raiola. Sarebbe lui il regista dell’operazione che potrebbe essere importante dal punto di vista del bilancio. Qualche aspetto c’è da considerare: in primo luogo l’ingaggio di Bernardeschi, superiore a quello del calciatore del Milan, poi la percentuale che i rossoneri dovrebbero dare alla Roma in caso di cessione di Romagnoli.

L’ipotesi comunque resta in piedi anche se non trova proprio entusiaste le due tifoserie. Bernadeschi nelle ultime stagioni ha deluso le aspettative ed ora non è visto come un calciatore in grado di far fare il salto di qualità alla rosa del Milan. Un po’ come Romagnoli che ha mancato l’appuntamento con l’esplosione completa e quindi fa sorgere qualche dubbio tra i sostenitori della Juventus. L’operazione comunque è soltanto un’ipotesi: alla fine del campionato si capirà se potrà diventare una trattativa vera e propria.