Juventus-Napoli, il pullman degli azzurri è stato bersaglio di un lancio di uova al momento dell’arrivo allo Stadium

Ambiente piuttosto teso a Torino, in vista del recupero della gara odierna tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, una sorta di spareggio Champions.

All’arrivo del pullman del Napoli nei pressi dell’impianto bianconero, il mezzo è stato infatti bersaglio di un lancio di uova, testimoniato anche da alcune foto. Lo riferisce ‘Calciomercato.it’.

Juve-Napoli, lancio di uova contro il pullman azzurro

L’episodio è avvenuto nonostante il Piemonte si trovi in zona rossa e, quindi, gli spostamenti diversi da cause di lavoro, necessità o urgenza sarebbero vietati (e, di certo, lanciare uova non rientra tra queste).

Forse si tratta di un ultimo strascico delle polemiche seguite al rinvio della gara lo scorso ottobre, oppure è semplicemente di un gesto di maleducazione da parte di alcuni supporter bianconeri, o presunti tali. Per fortuna, non si segnalano problemi ulteriori.