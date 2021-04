Chi sarà il prossimo allenatore della SSC Napoli? Ivan Juric dell’Hellas Verona resta in pole position per la panchina azzurra.

In attesa di Juventus-Napoli, gara che può decidere le sorti del campionato di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, gli azzurri pensano già al futuro. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, è al lavoro per capire come sostituire al meglio Gennaro Gattuso. Il rapporto con il tecnico calabrese è destinato a cessare a fine stagione. Il prossimo anno, sotto l’ombra del Vesuvio, con ogni probabilità ci sarà un nuovo allenatore.

Prossimo allenatore Napoli, Juric resta in pole

Il nome in pole position per la panchina del futuro della SSC Napoli resta quello di Ivan Juric. Nonostante siano stati sondati diversi profili, il tecnico dell’Hellas Verona sembra essere il candidato più serio allo sbarco a Castel Volturno.

La redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha raccontato che, in occasione della gara dello scorso 3 marzo tra Benevento e Verona, quei giorni in Campania sarebbero stati fondamentali per portare avanti la trattativa per il possibile approdo di Juric a Napoli. Tutto, però, resta ancora aperto: i nomi di Paulo Fonseca della Roma e Vincenzo Italiano dello Spezia restano ancora in piedi.