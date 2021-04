Scudetto ormai a un passo e Inter già a lavoro per programmare la prossima stagione. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Conte firmerà il suo rinnovo contrattuale per poi mettere le basi per le strategie sul mercato

Il calciomercato dell’Inter punterà su un triplo acquisto per rinforzare difesa, centrocampo e attacco. Non mancheranno anche gli addii: tre, quattro cessioni per ringiovanire la rosa e valutare nuovi profili più congeniali al 3-5-2 di Conte. Arriverà sicuramente un nuovo terzino sinistro, uno capace di gestire al meglio la doppia fase. Difficile arrivare a Gosens, inseguito anche dalla Juventus, ma le caratteristiche tattiche tracciate da Conte saranno proprio quelle dell’esterno tedesco dell’Atalanta.

Addio certo a Young, mentre resta da valutare il futuro di Perisic, il quale potrebbe dire addio in caso di offerta pari o superiore ai 25 milioni di euro. L’esterno croato non rientrerà nei piani futuri dei nerazzurri. L’arrivo di un nuovo esterno sinistro coinciderà anche con l’addio di Kolarov, ormai fuori dai piani di Conte già nel corso di questa stagione. Difficile l’affondo su un altro centrale difensivo. All’occorrenza, come già accaduto in questa stagione, saranno adattati Darmian e D’Ambrosio.

Calciomercato Inter, nuovo regista e caccia al vice Lukaku

Un nuovo esterno sinistro titolare e poi assalto a un nuovo centrocampista capace di ricoprire alla perfezione il ruolo di regista basso, ma adattabile anche in posizione di mezz’ala. L’Inter potrebbe intensificare le operazioni in caso di addio a Sensi, sacrificabile dinanzi a un’offerta da 25-30 milioni di euro.

Scenario totalmente diverso per quel che riguarda l’attacco. Il club nerazzurro proverà l’affondo su un vice Lukaku. Piacciono Dzeko e Giroud, ma attenzione al possibile affondo per Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina piace anche a Roma e Milan.