Juventus: che fine faranno Dybala, Morata e Ronaldo

Quale sarà il futuro dell’attacco della Juventus? Reparto offensivo totalmente in bilico: punto interrogativo su Ronaldo, Dybala e persino su Morata

Quale sarà il futuro dell’attacco della Juventus? Difficile rispondere a questa domanda a nove partite dalla fine del campionato con la finale di Coppa Italia ancora da disputare contro l’Atalanta. Ciò che è certo, almeno fino a questo momento, è che nessuno dei tre attaccanti bianconeri è certo di rimanere a Torino anche in vista della prossima stagione. Per quel che riguarda Ronaldo, l’attaccante portoghese, corteggiato nuovamente dal Real Madrid, resterà alla Juventus solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Difficile trovare una pretendente di fronte ai 31 milioni di euro netti a stagione, ecco perchè l’ex Madrid, paradossalmente, potrebbe restare a Torino anche nella prossima stagione. Giusto specificare un dettaglio: la Juventus aprirà concretamente al suo possibile addio in caso di offerta vantaggiosa.

Il rinnovo di Dybala e il riscatto di Morata: sarà rivoluzione offensiva

Punto interrogativo sul futuro di Ronaldo, ma anche per quel che riguarda Dybala. Il rinnovo di contratto della Joya resta appeso a un filo. La Juventus resterà alla finestra in attesa di possibili offerte, ma Dybala lascerà Torino solamente di fronte a un’offerta cash da circa 70-75 milioni di euro. Non è escluso che la dirigenza bianconera possa prendere in considerazione l’idea di scambio alla pari con Pogba.

Per quel che riguarda Morata, invece, quasi certo il mancato riscatto del suo cartellino dall’Atletico Madrid. La Juventus non investirà 45 milioni di euro per il suo riscatto. Resta aperta la porta del possibile rinnovo del prestito per un altro anno, prestito che costerebbe ai bianconeri circa 10 milioni di euro. Più plausibile un addio definitivo, con Morata pronto a far ritorno all’Atletico Madrid.