L’attaccante del Milan Ibrahimovic farà l’attore nel nuovo film della saga di Asterix e Obelix, interpreterà il legionario romano “Antivirus”

Attaccante, showman e ora anche attore. Quando si parla di Zlatan Ibrahimovic meglio non dare nulla per scontato. Sul palco di Sanremo, il calciatore del Milan aveva svelato il suo desiderio: “Mi piacerebbe fare l’attore”. Lì per lì forse non si è dato molto peso a quella che sembrava una semplice battuta. In realtà, lo svedese reciterà nel prossimo capitolo della saga di Asterix e Obelix, come rivelato dallo stesso attaccante attraverso il proprio profilo Instagram. Il film sarà diretto dal regista francese Guillaume Canet.

Milan, “Antivirus” Ibrahimovic: lo svedese sarà attore in “Asterix e Obelix – l’impero di mezzo”

Il film che uscirà nelle sale nel 2022 vedrà impegnato l’attaccante del Milan nella parte di un legionario romano, “Antivirus”. A confermare la notizia è stato lo stesso svedese in un post apparso su Instagram.

Le riprese del fil sarebbero dovute cominciare nel 2020, in Cina, ma sono state posticipati a causa dell’inizio dell’emergenza sanitaria.

Ancora si conosce poco riguardo alla trama. Ciò che si sa, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, è che la figlia dell’imperatore cinese Xan Xuandi per fuggire a un principe malvagio si rifugerà nel villaggio di Asterix e Obelix.

La saga è cominciata con “Asterix e Obelix contro Cesare” nel 1999. Da allora sono trascorsi 22 anni e prima di questo capitolo hanno visto la luce altri tre film ispirati dai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, nel capitolo della fortunata saga avranno un ruolo anche altri personaggi noti. Ci saranno infatti la cantante Angele, i famosi Youtuber McFly et Carlito e il rapper Orelsan.

La partecipazione dell’attaccante del Milan è un altro segnale del forte richiamo che riesce ad esercitare su di lui il mondo dello spettacolo. Il calciatore è in scadenza con i rossoneri e il suo futuro non è stato ancora chiarito.