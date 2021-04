Episodio decisamente clamoroso, quello accaduto durante Ajax-Roma e che ha visto protagonista uno dei giocatori di Fonseca.

Una vittoria convincente, quella conquistata dalla Roma ad Amsterdam contro l’Ajax. Un successo che consente ai giallorossi di guardare con fiducia anche alla gara di ritorno contro i lancieri, ma soprattutto al prosieguo dell’avventura in Europa League. Non è un mistero che l’obiettivo per i ragazzi di Fonseca sia quello di arrivare fino in fondo. Alzare un trofeo renderebbe la stagione giallorossa di grandissimo valore.

Il traffico in campionato per un posto in Champions League è davvero considerevole. Ecco perchè vincente l’Europa League garantirebbe di alzare un trofeo ma anche di accedere anche alla prossima edizione della massima competizione europea, altro obiettivo importante per la dirigenza Friedkin.

Nel frattempo la Roma si gode la vittoria della Johan Cruijff Arena. Arrivata con grande tenacia ma anche con un pizzico di fortuna, maturato sulla punizione di Pellegrini e la papera del portiere che di fatto ha lanciato la rimonta giallorossa. Un episodio, però, ha fatto infuriare i giallorossi e sta facendo discutere in campo.

Roma, il clamoroso episodio a fine partita

Arrivati ormai alla fine della partita, con la vittoria in tasca ed un cronometro da far scorrere per arrivare al triplice fischio, si è verificato un episodio molto particolare. Protagonista un raccattapalle e Calafiori, entrato a partita in corso per sostituire l’infortunato Spinazzola.

Nel tentativo di farsi dare il pallone per battere la rimessa laterale, infatti, il raccattapalle della Johan Cruijff Arena in quel momento nei pressi di Calafiori, ha ben pensato di scaraventare il pallone addosso al giocatore giallorosso. Un gesto assolutamente da condannare, anche perchè dal marchio decisamente violento.

Calafiori, dopo aver accusato il colpo ed aver inveito contro il raccattapalle visibilmente contrariato per la reazione del giocatore della Roma, ha poi deciso di proseguire senza prolungare oltre la polemica. E’ arrivato, poi, anche il cartellino giallo (una sorta di beffa) per il giocatore della Roma.

“C’è poco da dire, non me l’aspettavo. In quel momento ho pensato tante cose, per fortuna sono stato calmo. Però magari vedere un giocatore della squadra avversaria che perde tempo avrebbe dato fastidio anche a me”, ha poi dichiarato Calafiori ai microfoni di Sky Sport nel post partita.