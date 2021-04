Secondo ‘Diariogol.com’, la Juventus sarebbe interessa a Vinicius del Real Madrid per sostituire Dybala o Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid ha battuto 3-1 il Liverpool nel quarto di finale di andata di Champions League. L’assoluto protagonista tra gli spagnoli è stato, sicuramente, Vinicius. Il brasiliano è riuscito a realizzare una doppietta che ha indirizzato fortemente il discorso qualificazione verso Madrid.

Vinicius si è trasferito al Real Madrid nel 2018 dal Flamengo per la bellezza di 45 milioni di euro. Dopo le prime stagioni difficili, l’attaccante sta trovando sempre più spazio e sta diventando sempre più protagonista nella squadra di Zidane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus su Vinicius

La dirigenza del Real Madrid punta molto su Vinicius, ma dovrà rispedire al mittente l’interesse di molti di molti club importanti europei. Come riporta ‘Diariogol.com’, il Manchester United sarebbe disposto a spendere 70 milioni per portarlo in Premier League. Sul classe 2000, sempre secondo il portale spagnolo, ci sarebbe anche la Juventus che avrebbe proposto 60 milioni per cercare di prelevarlo dai madrileni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rivoluzione a centrocampo: così può arrivare Pogba

La squadra piemontese vorrebbe acquisire Vinicius per sostituire Dybala o addirittura Cristiano Ronaldo, su cui giravano voci sempre più insistenti di un suo ritorno allo stesso Real Madrid. Sul brasiliano c’è da registrare anche l’interesse del PSG che lo gradirebbe in un’eventuale trattativa per la cessione di Mbappé.