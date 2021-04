Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato il match contro il Milan. Il tecnico rossonero ha parlato anche di Ibrahimovic.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato il match contro il Parma di Roberto D’Aversa. Ecco quanto dichiarato nel post gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sapevamo di non essere stati all’altezza contro la Sampdoria. Volevamo dimostrare di poter fare meglio. Ci siamo un po’ incasinati la partita, è stato un peccato ma oggi era importante vincere”.

Milan, parla Pioli

Il tecnico prosegue: “Zlatan Ibrahimovic? Ha detto che ha discusso con l’arbitro ma senza mancargli di rispetto. Non lo ha offeso. Io con Maresca non ci ho parlato, non conosco le sue motivazioni. Ibra dice di avergli detto: ‘Non ti interessa quello che dico io?'”.

Pioli, interrogato in conferenza stampa proprio sull’episodio relativo ad Ibra, ha poi aggiunto: “Credo che la verità stia nel mezzo. Zlatan mi ha detto che non l’ha offeso e che se l’avesse fatto sarebbe stato il primo a chiedere scusa ai compagni, alla squadra e all’arbitro. Ha detto che c’è stata una discussione, ma senza mancanze di rispetto. Più di questo non posso dire. Faremo sicuramente ricorso ad altre risorse per sostituirlo al meglio”.