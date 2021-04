Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in vista della sfida contro il Genoa ha parlato della formazione da schierare senza Dybala e della gara vinta col Napoli.

Soddisfatto come evidentemente non lo era da molto. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, intende conquistare un posto in Champions League in occasione della prossima stagione. La vittoria col Napoli dà morale in vista dell’impegno col Genoa. Tuttavia il tecnico fa sapere che all’appello in formazione ufficiale non ci sarà Paulo Dybala, tra i principali artefici della vittoria casalinga sugli azzurri: “Dybala sta bene ed è pronto, anche se magari non dal primo minuto. Ci godiamo il fatto di averlo a disposizione, è un giocatore che fa la differenza. Spero di poter schierare lui, Cristiano e Morata insieme, se ne avrò la possibilità. Alvaro ha interpretato molto bene la partita contro il Napoli, ha solo bisogno di fare un gol. Kulusevski si è allenato molto bene e probabilmente partirà dal primo minuto contro il Genoa“.

Juventus, Pirlo sugli obiettivi del finale di stagione

L’allenatore poi ha espresso un parere più generale sulla condizione del gruppo, in ripresa con l’ultima prestazione, nonostante le battute d’arresto con Benevento e Torino: “Mi ha soddisfatto lo spirito della squadra contro il Napoli così come l’atteggiamento e la volontà. Abbiamo bisogno di dare continuità: dobbiamo affrontare la gara di domani con voglia feroce. Per tutte le sfide che mancano abbiamo il dovere di fare bene, gli obiettivi sono sempre gli stessi.

Mercoledì ho visto unità d’intenti e voglio vederla ancora. Abbiamo perso tanti punti contro squadre che sono più in basso di noi in classifica. Ciò vuol dire che è stata una nostra pecca, ma ci sono tanti punti in palio e vogliamo concludere alla grande”.