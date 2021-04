Intreccio di mercato tra Real Madrid, Psg e Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo dipende da quello di Mbappé (e Icardi)

Vorrebbe restare a Torino ma ciò che pensa oggi non avrà valore domani. Può succedere di tutto e Cristiano Ronaldo, questo, lo sa bene. Il suo futuro è legato a quello di altri calciatori, perché basta una casella per spostarne altre. Ad esempio: se Mbappé andasse al Real Madrid, il Psg, che oggi se lo gode, avrebbe bisogno di un’altra stella oltre a Neymar. Il primo nome sulla lista dei dirigenti parigini sarebbe quella di CR7. Icardi potrebbe diventare una contropartita gradita alla Juventus.

Lo scenario del quotidiano ‘Tuttosport’ anticipa quello che potrebbe accadere in estate, con un giro di trasferimenti milionari e il destino in bilico dell’asso portoghese. Ronaldo vorrebbe restare alla Juve, nonostante le recenti difficoltà, ma tutto dipenderà dall’eventuale offerta del Psg. Una ricca proposta potrebbe convincere entrambi, Ronaldo e la Juventus, ad accettare.

Il futuro di Ronaldo dipende da Mbappé e Icardi

Il Real Madrid, che pure aveva pensato al ritorno di CR7, si è invaghito, da tempo, di Mbappé. Possibile che a giugno faccia di tutto per acquistarlo. In quel caso, il Psg busserebbe alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Ronaldo. Icardi potrebbe essere la controproposta giusta. L’attaccante argentino sogna da tempo il ritorno in Italia e la Juve, già in passato, lo aveva cercato, senza mai riuscire a trovare l’accordo con l’Inter.

Tutto rimandato al termine della stagione, ci sono altri due mesi tutti da vivere, lo stesso Ronaldo è concentrato sul campo, poi sarà tempo di mercato, di scambi, proposte, acquisti e tentazioni. Quella parigina, per CR7, è forte. Ma dipende da Mbappé e, in parte, anche da Icardi.