Valzer degli allenatori al via: Allegri, Fonseca e Sarri saranno tre tra i tecnici protagonisti della prossima bollente estate

Non cambierebbe nulla: l’Europa League non vale la conferma di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il destino dell’allenatore portoghese è ormai segnato. A fine stagione sarà addio anche con il trofeo in bacheca. La decisione è già stata presa e la Roma ha già sondato la disponibilità di eventuali sostituti. Ci sono Sarri e Allegri in pole per sostituire Fonseca, che intanto vuole concludere nel migliore dei modi la stagione per regalarsi una nuova grande opportunità. Su di lui ci sono Napoli e Fiorentina. Ipotesi e possibilità svelate dal ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, che parte dal futuro di Fonseca per prevedere quello di altri suoi colleghi.

Roma, addio Fonseca: Allegri in pole

Da tempo il rapporto tra la Roma e Fonseca s’è consumato e difficilmente ci sarà un passo indietro. Ormai la decisione è stata presa: addio a giugno. La Roma segue Allegri, ci sono già stati contatti, ma in alternativa resta valida la pista Sarri. Nomi che piacciono anche a De Laurentiis in caso di Champions League. Ma il Napoli segue anche Fonseca che, a sua volta, viene corteggiato dalla Fiorentina, alla ricerca del sostituto di Iachini. I viola pensano anche a Gattuso oppure a De Zerbi.

Ci sono tante squadre coinvolte nel valzer degli allenatori. Molte cambieranno e diversi tecnici resteranno in Italia trasferendosi solo di pochi chilometri. Come Fonseca, da Roma a Napoli, oppure Gattuso, da Napoli a Firenze. Una cosa sembra scontata: il finale di stagione non salverà nessuno. Le decisioni sono state già prese. E Allegri, Sarri e Fonseca già sanno tutto: presto diverranno protagonisti.