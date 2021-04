Alle 18 in programma il primo posticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo allo Stadio Olimpico Roma e Bologna.

La corsa al quarto posto vede la Roma, ad oggi, tremendamente lontana dall’obiettivo. I giallorossi al momento hanno otto punti di ritardo dal Napoli, e proprio per questo bisognerà mettere in campo tutte le forze necessarie per provare a portare punti a casa in ogni partita. Fonseca lo sa, e proverà a far leva anche sulla grande personalità della sua squadra, mostrata in Europa League contro l’Ajax.

Per i giallorossi arrivare in Champions rappresenta un obiettivo concreto, sul quale bisognerà puntare fino alla fine. Ad oggi, però, non sono ammessi errori. Anche contro una compagine sulla carta alla portata come quella di oggi, il Bologna, per la Roma sarà necessario mettere in campo tutte le forze necessarie e provare a portare a casa la vittoria.

Come detto, all’Olimpico arriva il Bologna di Mihajlovic, che dal canto suo lotta per conquistare la salvezza il prima possibile. Vero è che l’ultima sconfitta contro l’Inter ha lasciato grande amaro in bocca, e proprio per questo la sfida di oggi contro la Roma rappresenta un modo per rimettersi subito in carreggiata. La zona rossa, per i felsinei, ad oggi è lontana (+12 punti), ma il tecnico serbo vuole grande attenzione.

Roma-Bologna, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara; Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic