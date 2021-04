Juventus e Milan si sfidano sul mercato: un giovane di 20 anni ha conquistato Paratici e Maldini, ma occhio al Bayern Monaco

Sfida in campo, sfida sul mercato. Juventus e Milan tornano a duellare come non accadeva da un po’ di tempo. Sul rettangolo verde bianconeri e rossoneri sono in lotta per un piazzamento Champions: la squadra di Pioli con la vittoria di Parma ha fatto un passo in avanti verso la qualificazione alla prossima edizione della principale competizione europea. Ora tocca alla squadra di Pirlo che, dopo la vittoria contro il Napoli, deve dare continuità al suo campionato per conservare il terzo posto in classifica.

Un obiettivo fondamentale per i progetti delle due società che, come detto, si incrociano anche sul mercato. C’è sicuramente l’affare Donnarumma in ballo: non è un segreto che la Juventus è pronta ad approfittare di un’eventuale rottura tra il portiere e il Milan. Ma le due società hanno messo gli occhi anche su un giovane talento georgiano, come si legge su ‘TuttoSport’: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, 20 anni, esterno offensivo del Rubin Kazan.

Juventus e Milan, occhi su Kvaratskhelia: sfida al Bayern

Il giovane calciatore del Rubin Kazan ha attirato l’attenzione anche della Juventus, dopo essere finito sul taccuino di Maldini. Quattro gol e otto assist in stagione, è già nel giro della Nazionale georgiana con la quale è andato a segno contro Spagna e Grecia nelle ultime due uscite di marzo.

Le sue prestazioni stanno facendo ingolosire diversi club europei. A testimonianza delle sue indubbie qualità si registra anche l’interessamento del Bayern Monaco, società che spesso indovina gli acquisti di giovane calciatori. E’ proprio dai tedeschi che devono guardarsi Juventus e Milan nella corsa a Kvaratskhelia.