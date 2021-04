Fikayo Tomori si è messo in luce da quando è arrivato al Milan: Maldini ha trovato la chiave di calciomercato per riscattarlo dal Chelsea

Il Milan è stato stregato da Fikayo Tomori in questi suoi primi mesi in rossonero. Il difensore centrale è arrivato a gennaio dal Chelsea e ha impressionato per la disinvoltura con cui si è integrato velocemente nei meccanismi tattici di Stefano Pioli. Il ventitreenne anglocanadese ha saputo conquistarsi la fiducia dell’allenatore trovando un’ottima continuità di impiego. Non semplice per un calciatore giovane, proveniente da un altro campionato, a stagione in corsa, senza conoscere la lingua. Sono tutti aspetti che la società rossonera ha analizzato approfonditamente.

Alla luce di ciò, il Milan punta a trovare l’accordo con il Chelsea per prelevare Tomori a titolo definitivo.

Per lui, a gennaio i rossoneri hanno strappato il diritto d’acquisto per circa 28 milioni di euro. Una cifra non proibitiva ma neppure irrisoria.

Calciomercato Milan, Tomori ha convinto Pioli: possibile cessione di Romagnoli per prelevarlo dal Chelsea

Secondo il “Sun”, il Milan si è già attivato per raggiungere un accordo con il Chelsea e regalare in maniera definitiva Fikayo Tomori a Stefano Pioli. Paolo Maldini è al lavoro per tentare di ridurre le pretese del club di Roman Abramovich. La dirigenza rossonera si è già messa in moto per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte nell’operazione.

Per racimolare il gruzzoletto necessario a prelevare l’anglocanadese, il Milan sta pensando anche di vendere Alessio Romagnoli. Il difensore è quasi a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto e dunque a fine stagione potrebbe lasciare i rossoneri se non dovessero esserci altri tipi di novità riguardo al suo futuro.

Tomori sarebbe il suo sostituto ideale dal momento che è già ben integrato all’interno del gruppo, è un profilo giovane e ormai di sicuro affidamento, secondo quanto visto finora.

Il calciatore proveniente dal Chelsea ha sorpreso tutti per la capacità con cui si è calato nel nuovo contesto. Non a caso, Stefano Pioli ha sempre fatto affidamento su di lui ad eccezione del derby con l’Inter e del match con l’Udinese, oltre a quello con l’Atalanta di gennaio, quando Tomori era stato appena prelevato nel corso del calciomercato invernale.