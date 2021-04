Neymar, attaccante del PSG, è stato beccato mentre usa una piattaforma streaming per vedere giocare la sua squadra: il dettaglio hot l’ha tradito.

A causa dell’espulsione rimediata in occasione della sfida contro il Lille, Neymar è stato costretto ad assistere da casa alla sfida del PSG contro lo Strasburgo. Il calciatore brasiliano chiaramente non ha voluto perdersi la gara dei suoi compagni e ha mostrato il suo appoggio, condividendo una storia su Instagram mentre vede il match. Da subito i commenti dei tifosi che l’hanno definito “uno di noi”. Probabilmente non soltanto perché si è mostrato come un tifoso qualsiasi, ma anche perché per vedere la partita del PSG ha usato… un sito streaming!

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Neymar e il dettaglio hot che lo tradisce mentre guarda il PSG giocare

A tradire la sua scelta è stato un dettaglio “hot”, vale a dire un banner pubblicitario di un sito d’incontri. Appare in alto a sinistra la foto di una donna piuttosto svestita, Nina di 28 anni, che si trova nei pressi dell’abitazione del brasiliano ed è disponibile per incontrarlo. Peccato che Neymar fosse impegnato a seguire il PSG!… Verrebbe da riderci su. Ed è infatti ciò che hanno fatto i tifosi e gli appassionati di calcio a cui il dettaglio colorito di certo non è sfuggito.

LEGGI ANCHE >>> “Bagno di bugie”: l’Inter è ancora nel mirino

La domanda che sorge spontanea però è: perché un giocatore che guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione ha bisogno di usare uno streaming illegale per vedere una partita? Basterebbe il comune abbonamento. Il quesito resterà senza risposta, ma almeno il PSG ha vinto, conquistando tre punti fondamentali per avvicinarsi alla capolista Lille.