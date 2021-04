La Juventus sonda il mercato per la prossima stagione: oltre a Pogba per il centrocampo si segue un 18enne che vale già 40 milioni

Centrocampo da migliorare per la Juventus. Questa stagione ha mostrato più di una difficoltà nella mediana bianconera e Fabio Paratici vuole correre ai ripari nel mercato estivo. Non è un segreto che il CFO juventino sta cercando di riportare a Torino Paul Pogba: in scadenza nel 2022 con il Manchester United, il francese è dato in partenza ma per lui c’è da fare i conti con la concorrenza di Real Madrid e Psg.

Non è campata in aria l’idea di uno scambio con Dybala, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Certo la Juventus può sfruttare i buoni rapporti con l’agente del calciatore, Mino Raiola, ma potrebbe non bastare per avere il sì di Pogba. Così si valutano le alternative ed una potrebbe offrire lo stesso procuratore.

Juventus, piace Gravenberch: vale già 40 milioni

Il nome è quello di Ryan Gravenberch, classe 2002, centrocampista dell’Ajax. La Juventus lo ha messo nel mirino da tempo, ma ora la sua valutazione è schizzata in alto. La ‘Gazzetta dello Sport’ parla di una cifra intorno ai 40 milioni di euro per portarlo in Italia, una cifra forse troppo elevata per la società bianconera in questo particolare momento storico.

Di certo i rapporti con Raiola, i precedenti affari con l’Ajax e la linea verde sposata dalla Juventus, rendono Gravenberch uno dei profili ideali per il futuro bianconero. Soltanto un’idea al momento, ma di certo il 18enne talentino olandese è tra i nomi da seguire negli anni avvenire. La Juve ci pensa, ma Pogba è il nome in cima alle preferenze del club piemontese.