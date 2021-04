Aaron Ramsey potrebbe salutare la Juventus a fine stagione. Per lui possibile un ritorno in Premier League, un club spinge per averlo.

Alla fine della stagione chi lascerà la Juventus? E’ uno dei dubbi che sta attanagliando i tifosi bianconeri, in preda ad un senso insoddisfazione dettato da un’annata non particolarmente esaltante. La grande paura per tutta la piazza è quella di non riuscire, a fine stagione, ad arrivare al quarto posto Champions, eventualità che rappresenterebbe un vero e proprio dramma sportivo.

Al di là di come finirà la stagione, la sensazione è che a fine anno tante cose sono destinate a cambiare. Posto che il futuro dello stesso Andrea Pirlo è avvolto dal mistero, sono diversi anche i giocatori che alla fine della stagione potrebbero svestire la maglia bianconera. Sia perchè c’è necessità da parte del club di far respirare le casse, magari risparmiando su ingaggi particolarmente elevati.

Poi lo svecchiamento della rosa, con diversi giocatori che potrebbero essere ceduti anche per dare spazio a giovane che andrebbero a costruire il futuro della Vecchia Signora. Tutto questi elementi sembrano convergere verso un solo giocatore che, appunto, a fine stagione potrebbe salutare Torino.

Juventus, addio a Ramsey? In Premier lo reclamano

Cosi Aaron Ramsey è uno dei primi indiziati a lasciare la Juventus a fine stagione. Un feeling che non è mai esploso tra il gallese e la piazza dopo il suo arrivo a Torino nell’estate del 2019. La sessione estiva di calciomercato potrebbe restituirlo al calcio inglese.

Sia perchè Ramsey guadagna tanto (7 milioni di euro netti a stagione), ma anche perchè la sua carta d’identità parla di 31 anni da compiere il prossimo dicembre, insomma non più un ragazzino. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, infatti, sul giocatore ci sarebbe l’interesse concreto del Liverpool.

I reds sarebbero disposti a mettere sul piatto anche 15 milioni di euro per riportare Ramsey in Premier. Se il tutto verrà concretizzato, bisogna aspettare l’estate per saperlo con certezza. Ma che la cessione del gallese sia più probabile che possibile, pare ormai un dato di fatto.