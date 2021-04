In questi giorni i tifosi del Milan hanno gioito per l’accordo trovato con Ibrahimovic per il rinnovo. Il club ha individuato anche il potenziale vice di Zlatan.

E cosi ci siamo. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è stato oggetto di discussione per mesi all’interno dell’ambiente Milan, con i tifosi preoccupati per il possibile addio dell’attaccante svedese. Eppure, proprio negli ultimi giorni è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavano, ovvero l’annuncio di Maldini riguardo una vicinanza ormai concreta tra le parti per trovare l’accordo definitivo.

Insomma, non c’è ancora nero su bianco, ma che Ibra resti a Milan sembra un fatto ormai conclamato. E quello dello svedese è il primo accordo trovato dal club per quanto riguarda il discorso dei rinnovi di contratto. Per Donnarumma le distanze sembrano ancora considerevoli, con Mino Raiola che continua a manovrare la situazione da dietro le quinte. Poi Calhanoglu e quello che sembra un prolungamento che entrambe le parte vorrebbero firmare ma, a conti fatti di ufficiale non c’è niente.

Poi nelle ultime ore sono emerse problematiche anche riguardo il rinnovo di Kessie, a causa di richieste importanti da parte del giocatore. Anche lui, tra l’altro, in scadenza 2022.

Il Milan ha trovato il vice Ibrahimovic

Ma, tornato a Zlatan, quella della sua permanenza è una notizia che ha mandato in estasi i tifosi rossoneri, consapevoli di poter contare anche il prossimo anno sulla grande personalità dell’attaccante. E con la Champions come obiettivo consolidato e percorribile, ci sarà da divertirsi.

Ma il club rossonero sembra pronto a trovare, per Ibra, una spalla degna di nota. Il Milan, infatti, pare aver individuato quello che dovrebbe andare a ricoprire proprio il ruolo di vice-Ibrahimovic. Parliamo di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic già accostato ai rossoneri nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, infatti, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Diego Laxalt (attualmente in prestito in Scozia) come parziale contropartite tecnica, alla quale accostare anche una proposta economica.