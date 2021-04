In casa Milan c’è il rinnovo di Kessie sul tavolo oltre a quelli di Donnarumma e Ibrahimovic: ivoriano in scadenza 2022

Il tema rinnovi in casa Milan continua ad essere rovente. Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono i capitoli più urgenti, con la scadenza, ormai, sempre più prossima: quella del 30 giugno prossimo. C’è, anche il tema legato a Calhanoglu che deve essere affrontato: per il turco, anch’egli in scadenza nel 2021, ci sono diverse pretendenti pronte a strapparlo ai rossoneri a parametro zero.

Ci sono diverse difficoltà, ancora, da superare con il suo entourage: sia Paolo Maldini sia Ricky Massara stanno lavorando febbrilmente. Da un lato bisogna fronteggiare le richieste dei procuratori, dall’altro il limite che rallenta il tutto: il limite di 4 milioni auto impostosi da Elliot, con qualche eccezione con Donnarumma e Ibrahimovic.

Milan-Kessie: si studia il prolungamento di contratto

Secondo ‘Gazzetta.it’, il Milan sta puntando anche a blindare un altro dei suoi gioielli: Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2022. Il mediano sta disputando un’ottima stagione, gli estimatori sono notevolmente aumentati: anche dalla Spagna e dall’Inghilterra ci sono stati interessamenti presso il suo procuratore George Atangana.

Attraverso il suo agente, Kessie avrebbe, secondo le informazioni di Gazzetta, chiesto una cifra vicina ai 5 milioni. Praticamente, il doppio rispetto ai 2,2 milioni percepiti in questo momento dal club rossonero. Come detto, a far perdere velocità alla possibile trattativa anche il divieto imposto da Elliot, con qualche eccezione con Donnarumma e Ibrahimovic, per stipendi superiori ai 4 milioni annui.