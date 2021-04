Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS parlando anche del proprio futuro

Lo ha detto pur senza dirlo: Juan Musso, portiere dell’Udinese, può salutare a fine stagione per fare il grande passo. Per giocare in Champions League, quindi in una big, magari del campionato italiano. Restando in Serie A. L’Inter è da tempo sulle sue tracce e le sue parole, rilasciate al quotidiano spagnolo ‘AS’, alimentano le voci sul destino nerazzurro. Musso dice: “Il mio sogno sin da bambino è stato quello di giocare la Champions League. E’ quello che voglio”. Frase, questa, che non lascia spazio a ulteriori interpretazioni.

Le parole di Musso

Musso, però, chiarisce: “Se arriverà un’offerta che sarà ritenuta valida sia da me che dall’Udinese, allora farò il grande passo. I tifosi sanno che prima o poi andrò via. L’Udinese è un club che effettua molte cessioni, ma ripeto deve arrivare una proposta interessante”. In sintesi, non vuole lasciare Udine a tutti i costi, semplicemente deciderà di comune accordo con la società quale sarà il proprio futuro. Certo che, prima o poi, arriverà il grande salto: è solo questione di tempo.

Il numero uno del club friulano potrebbe rimanere in Italia, ma non solo: “Oltre alla Serie A mi affascinano la Liga e la Premier League”. In Italia, oltre all’Inter, il suo nome è stato accostato alla Roma. Musso, ex Racing, andrà dove ci sarà bisogno di un nuovo numero uno. L’Inter cerca l’erede di Handanovic e i giallorossi, con lui, potrebbero porre fine al ballottaggio infinito tra Pau Lopez e Mirante. Ma prima c’è da concludere nel migliore dei modi la stagione.