Secondo il giornalista Venerato, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Gattuso andrà via dal Napoli anche con la qualificazione in Champions

Il Napoli, nel match di ieri, ha battuto Sampdoria per 0-2 grazie alle reti di Fabian Ruiz ed Osimhen. Gli azzurri hanno risposto alle vittorie di Milan, Atalanta e Juve e sono rimasti quinti in classifica a 2 punti dal quarto posto occupato dalla squadra di Gasperini e a 3 punti dai bianconeri terzi.

I partenopei, dopo aver recuperato tutti gli infortunati, stanno in ottimo stato di forma: nelle ultime 8 partite in Serie A, hanno totalizzato ben 19 punti. Nonostante questi risultati, l’addio di Gattuso al Napoli sembra sempre più certo. Da mesi il rapporto tra il tecnico e De Laurentiis è ridotto ai minimi termini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rapporto insanabile tra Gattuso e De Laurentiis

Secondo il giornalista della RAI Ciro Venerato, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Gattuso lascerà il Napoli anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League perché non gli sono andati giù i sondaggi del patron azzurro su altri allenatori dopo la sconfitta contro il Verona. Il problema tra le due parti è umano e non tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli é scientificamente come il Manchester City

Tra le ipotesi dei possibili allenatori del Napoli, si è paventata anche quella di un ritorno di Maurzio Sarri. Il rapporto tra De Laurentiis e Sarri non si concluse bene nel 2018, ma negli ultimi tempi i due si sono ricominciati, dopo l’esonero dell’allenatore toscano con la Juve, a risentire. Ci sono delle possibilità per un ritorno che sarebbe clamoroso.