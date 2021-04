Infortunio per Wylan Cyprien. Il centrocampista del Parma resterà fermo per tre mesi: stagione finita in netto anticipo.

Non è di certo un buon momento per il Parma di Roberto D’Aversa. Il club emiliano naviga nella zona bassa della classifica di Serie A ed è in piena lotta per non retrocedere in serie cadetta. Sono solo venti i punti conquistati in trenta giornate: decisamente troppo poco per lottare per altri obiettivi. I crociati restano al penultimo posto in elenco, davanti solo al Crotone di Serse Cosmi, fanalino di coda a quota diciotto punti.

Parma, stagione finita per Cyprien

Oltre al danno si aggiunge anche la beffa. Non solo i risultati scarseggiano ad arrivare, ora D’Aversa deve fare i conti anche con gli infortunati. Oggi a Collecchio era assente, infatti, Wylan Cyprien.

Il centrocampista è fermo ai box a causa di infortunio che lo terrà fuori dal terreno di gioco per ben tre mesi. A comunicarlo è lo stesso club emiliano con una nota ufficiale apparsa sui propri canali. Di seguito il comunicato: “Wylan Cyprien è stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario del Parma Calcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta verrà dimesso domani per iniziare la terapia che prevede una prognosi di 3 mesi per la ripresa agonistica”.