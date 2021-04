Cannavaro ha rivelato che nel 2004 ha pensato al ritiro quando giocava nell’Inter a causa di alcuni problemi fisici che lo tormentavano

La carriera di Fabio Cannavaro si sarebbe potuta interrompere prima della vittoria del Mondiale e del Pallone d’oro conquistati nel 2006. L’anno magico del difensore napoletano non ci sarebbe stato se si fosse ritirato dal calcio giocato come aveva pensato di fare a causa di alcuni problemi fisici. A rivelare l’aneddoto è stato lo stesso ex Parma e Juventus. Lo ha fatto attraverso il social Tik Tok.

Per sua fortuna e quella di tutti i tifosi italiani la sua carriera è invece andata avanti e ha contribuito in maniera notevole al capolavoro compiuto dalla nazionale di Marcello Lippi nell’estate 2006, in Germania. Difficilmente saranno mai dimenticati gli interventi prodigiosi di Fabio Cannavaro e anche le sue uscite palla al piede. Un suo grande intervento difensivo portò al gol del raddoppio di Alessandro Del Piero nella semifinale contro i padroni di casa.

La rivelazione choc di Cannavaro: “Quando ero all’Inter ho sofferto, nel 2004 ho pensato al ritiro”

La rivelazione choc di Fabio Cannavaro è arrivata su Tik Tok. Un tifoso gli ha chiesto se avesse mai pensato di chiudere con il calcio giocato prima del suo vero addio. A sorpresa, il difensore ha ammesso di essere stato accarezzato da questa idea: “Mi è successo quando giocavo nell’Inter, avevo una frattura da stress alla tibia. Quell’anno e mezzo è stato davvero difficile, ho sofferto parecchio e quindi pensati di ritirarmi. Per fortuna poi questo pensiero l’ho cestinato”.

Dopo il suo passaggio in nerazzurro, Cannavaro ha anche vestito le casacche di Juventus, Real Madrid e Al Ahli. Il difensore napoletano si è ritirato nel 2011.

Per Fabio Cannavaro 421 presenze in Serie A. La competizione in cui ha giocato di più dopo il massimo campionato italiano è stata la Liga, nella quale ha collezionato 94 gettoni di presenza. Con l’Italia ha invece raccolto 136 presenze e firmato pure 2 gol.