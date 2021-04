Pessina ritorna a disposizione di Gasperini. Il centrocampista è guarito dal Covid-19 e ci sarà per il match contro la Juve

L’Atalanta, dopo la vittoria per 2-3 contro la Fiorentina, domenica prossima sfiderà la Juventus in un match che sarà fondamentale, per entrambe le squadre, per la rincorsa alla qualificazione Champions. I bergamaschi sono quarti, a -1 dai bianconeri, in classifica ed hanno solo 2 punti di vantaggio sul Napoli quinto.

Oggi pomeriggio c’è stata una bella notizia per Gasperini: la negatività di Pessina al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato. Il centrocampista è stato vittima del focolaio che è nato, dove sono stati colpiti anche Bonucci e Verratti, nell’Italia di Mancini durante le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

Il comunicato dell’Atalanta su Pessina

A comunicare l’esito del tampone è stata la stessa Atalanta: “Nella giornata di oggi, il giocatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come il protocollo prevede, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato un responso negativo. Il tesserato, a seguito dell’attestazione della conclusione della quarantena rilasciata dall’ATS, in giornata ha svolto gli esami RTP”.

Pessina sarà a disposizione di Gasperini per il match contro la Juve, ma non è certa la sua presenza tra i suoi titolari. Il centrocampista è diventato un punto cardine per la squadra nerazzurra con 31 presenze, tra tutte le competizioni, e 3 gol.