Tutte le probabili formazioni della 31^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Crotone-Udinese, a seguire le super sfida di domenica tra Atalanta-Juventus e Napoli-Inter

La Serie A riapre i battenti in vista del 31° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle probabili formazioni della 31^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Crotone-Udinese (match in programma sabato alle ore 15:00). La Juventus farà visita all’Atalanta in quella che si preannuncia una vera e propria sfida Champions. Chiuderà la 31^ giornata il match tra Napoli-Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Probabili formazioni 31^ giornata Serie A

Crotone-Udinese

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; S. Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias; Simy, Ounas. All. Cosmi

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Sampdoria-Verona

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ge. Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Cagliari-Parma

Cagliari (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Milan-Genoa

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Scamacca. All. Ballardini

Atalanta-Juventus

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Pirlo

Bologna-Spezia

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano

LEGGI ANCHE>>> “Juve, molla Ronaldo. In panchina ti serve Gattuso”

Lazio-Benevento

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Benevento (3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Letizia; Caprari, Gaich. All. Filippo Inzaghi

Torino-Roma

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Peres; Pedro, Perez; Mayoral. All. Fonseca

Napoli-Inter

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Infortunati Serie A, 31^ giornata: riecco Bonucci e Pessina

Buone notizie in casa Juventus: Bonucci ha recuperato dal Covid-19 e sarà a disposizione in vista della sfida contro l’Atalanta. Da valutare solo Bernardeschi, verso il forfait.

Nell’Atalanta ha recuperato Pessina, negativo all’ultimo tampone, quindi a disposizione di Gasperini in vista della super sfida contro la Juventus.

Allarme in casa Roma: il possibile ko di Calafiori, unito a quello di Spinazzola, potrebbero complicare le mosse di Fonseca per quel che riguarda la fascia sinistra. Le condizioni del giovane terzino giallorosso saranno valutate nelle prossime ore, ma trapela sostanziale pessimismo per un suo recupero lampo contro il Torino.