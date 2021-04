Intreccio di calciomercato che coinvolge il Borussia Dortmund, l’Inter e la Juventus: tutto dipende dal futuro di Haaland. Occhio a Lukaku…

Manca ancora qualche mese alla sessione estiva di calciomercato, ma i top club sono già al lavoro per accaparrarsi i calciatori migliori sul mercato. Uno su tutti è Erling Haaland: l’attaccante del Borussia Dortmund piace praticamente a tutta Europa. ‘Sport Illustrated’ ha raccontato l’ultimo scenario nel quale si è inserito anche il Chelsea.

Calciomercato, intreccio Haaland-Lukaku

L’attaccante norvegese è finito nel mirino anche della Juventus di Andrea Agnelli. Il futuro del centravanti prodigio, però, va ad intrecciarsi con Romelu Lukaku. Perché? I Blues sono alla ricerca di un centravanti di livello internazionale. In cima alla lista dei desideri c’è il bomber della Bundesliga, ma il prezzo del suo cartellino frena la dirigenza del Chelsea che potrebbe decidere di guardare altrove.

A Thomas Tuchel piacciono particolarmente Mbappe e Lukaku, ma arrivare all’attaccante del Paris Saint-Germain pare impresa titanica. Anche per questo motivo, dunque, si sono intensificate le voci che portano al bomber dell’Inter di Antonio Conte. Marina Granovskaia incontrerà, nei prossimi giorni, l’allenatore tedesco per pianificare la sessione estiva di mercato. In ogni caso, il club nerazzurro difficilmente farà partire il suo centravanti, se non per offerte irrinunciabili. Il Chelsea è avvertito.